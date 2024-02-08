В США прошел праздничный парад в честь 116-го дня рождения жительницы города

В США старейшая женщина страны отпраздновала 116-й день рождения парадом в свою честь, который организовала ее подруга. Об этом пишет Mirror.

Эдит Чеккарелли родилась 5 февраля 1908 года в Уиллитсе, Калифорния. Она была старшей из семи детей, которые выросли в семье итальянских эмигрантов. Ее родители, как уточняется, прожили до 90 лет. Девушка закончила школу в 1927 году и впоследствии вышла замуж за своего школьного возлюбленного. Пара воспитала троих детей.

В возрасте 109 лет она переехала в небольшой пансионат для пожилых людей. Эди пережила всех своих ближайших родственников, а в 2012 году потеряла и лучшего друга, с которым долгие годы занималась танцами. Однако американка не была готова отказаться от своего хобби и опубликовала объявление о поиске нового партнера в местной газете.

«Я, Эдит Чеккарелли, хотела бы продолжать танцевать. Я ищу партнера по танцам. Танцы делают ваши конечности сильными. А что может быть приятнее, чем держать в объятиях прекрасную даму и танцевать вместе красивый вальс или степ? Попробуйте, вам понравится», — написала тогда женщина.

Близкая подруга Чеккарелли решила устроить парад в ее честь еще во время пандемии COVID-19, но сделать это получилось только в этом году. Свой 116-й день рождения женщина отпраздновала грандиозной вечеринкой. В параде приняли участие местные жители, собаки, легковые автомобили, украшенные воздушными шарами, и даже пожарные машины. Именинница была в восторге, когда узнала, что парад был организован специально для нее. Она появилась на улице, но быстро устала и замерзла, поэтому примерно через 10 минут вернулась домой. После окончания праздничного шествия близкие и друзья выстроились в очередь, чтобы пожелать пенсионерке всего наилучшего.

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