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Мошенники обманули россиянку на 24 млн рублей, предложив обновить сим-карту

В Нижневартовске женщина обновила сим-карту и потеряла 24 млн рублей

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Depositphotos

В Нижневартовске мошенники обманули женщину на 24 млн рублей, предложив ей обновить сим-карту. Об этом сообщает УМВД по ХМАО.

Сообщается, что 52-летней местной предпринимательнице поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником мобильного оператора и предложил обновить сим-карту, назвав коды из СМС — женщина выполнила инструкции. После этого ей позвонила якобы сотрудница портала госуслуг, которая убедила россиянку в том, что та общалась с аферистами и теперь ее счета под угрозой.

Сохранить денежные средства женщине предложили, переведя их на «безопасный» счет мошенников. Россиянка вновь выполнила инструкции злоумышленников и перевела аферистам 24 млн рублей.

После этого предпринимательница начала сомневаться в своих действиях и рассказала о произошедшем знакомым, которые пояснили, что та стала жертвой мошенников. Женщина обратилась с заявлением в полицию, возбуждено уголовное дело.

Ранее москвич лишился квартиры на Арбате и сбережений, следуя инструкциям лжесотрудников ЦБ.

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