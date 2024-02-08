Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Синоптик Шувалов: в этом году москвичей ждет внезапная и противоречивая весна

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Приближающаяся весна наступит в Москве своевременно, но у нее будет такой же «внезапный и противоречивый» характер, как у зимы, считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Более точный прогноз на весну можно будет сделать в начале марта, рассказал он в пресс-центре НСН.

«Мы видим, что прогнозировать дальше пяти-семи дней сегодня нельзя. Я бы не стал забегать вперед и говорить, что к нам идет весна, — отметил Шувалов. — В начале марта ситуация станет более прозрачной. Я очень сильно подозреваю, что у весны будет такой же внезапный и противоречивый характер, как и у зимнего сезона».

Напомним, в Гидрометцентре россиянам советовали не радоваться сообщениям о теплом феврале, предупреждая, что, хотя февраль будет теплее нормы, погода будет крайне неоднородной.

Врачи ранее объяснили, почему многие заболевания обостряются весной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами