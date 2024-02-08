Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Приближающаяся весна наступит в Москве своевременно, но у нее будет такой же «внезапный и противоречивый» характер, как у зимы, считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Более точный прогноз на весну можно будет сделать в начале марта, рассказал он в пресс-центре НСН.

«Мы видим, что прогнозировать дальше пяти-семи дней сегодня нельзя. Я бы не стал забегать вперед и говорить, что к нам идет весна, — отметил Шувалов. — В начале марта ситуация станет более прозрачной. Я очень сильно подозреваю, что у весны будет такой же внезапный и противоречивый характер, как и у зимнего сезона».

Напомним, в Гидрометцентре россиянам советовали не радоваться сообщениям о теплом феврале, предупреждая, что, хотя февраль будет теплее нормы, погода будет крайне неоднородной.

Врачи ранее объяснили, почему многие заболевания обостряются весной.