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Бывшему священнику отменили штраф за дискредитацию российской армии

Суд в Екатеринбурге отменил штраф экс-священнику за дискредитацию ВС РФ

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Depositphotos

Свердловский областной суд отменил штраф бывшему священнику Владимиру Зайцеву по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщили в Telegram-канале суда.

Как установил суд, в сентября 2023-го Зайцев опубликовал три поста на странице в соцсети «ВКонтакте», в которых критиковались действия российской армии. На мужчину завели административное дело, после чего районный суд приговорил его к штрафу в 45 тыс. рублей.

Подсудимый обжаловал приговор, и областной суд отменил его, поскольку суд первой инстанции вынес вердикт, не обратив внимание на то, что срок давности преступления истек.

До этого сообщалось, что Следственный комитет собирается возбудить дело о дискредитации армии в отношении педиатра, которая, по версии следствия, насмехалась над маленьким мальчиком, который потерял отца в зоне СВО. В настоящее время ГСУ СК РФ по Москве проводит процессуальную проверку.

Ранее житель Забайкалья получил два года тюрьмы за отказ участвовать в боевых действиях.

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