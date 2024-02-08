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Сбер поздравил россиян с Днем российской науки

В павильоне Сбера проведут лекции и мастер-классы в честь Дня российской науки

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Пресс-служба Сбера

Сбер поздравил россиян с Днем науки и запустил специальный раздел на сайте для интересующихся исследованиями, сообщает пресс-служба Сбера.

В МГУ пройдет цикл лекций с лауреатами Научной премии Сбера.

Также виртуальный ассистент «Салют» расскажет о ведущих российских исследователях и их работах. Кроме того, пользователи смогут проверить свои знания о научных открытиях и технологических разработках.

В павильоне Сбера на выставке «Россия» для детей подготовили специальную программу, с помощью которой они смогут познакомиться с основами химии и физики, а также провести первые исследования с микроскопом.

Ранее Сбер представил ежегодный сборник «Наука в Сбере – 2023».

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