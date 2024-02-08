В Белгороде и области объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам», — предупредил глава региона.

Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тем, кто в момент объявления тревоги находился на улице, Гладков посоветовал спуститесь в укрытие или иное безопасное место.

Накануне в окрестностях Белгорода сбили пять воздушных целей. По словам губернатора в областной столице, повреждено остекление в нескольких квартирах одного из многоквартирных домов, выбиты окна и посечены осколками фасады в двух частных домовладениях. Кроме того, в Белгородском районе повреждения получила кровля в двух частных домах и посечены три автомобиля.

До этого дрон-камикадзе ВСУ повредил инфраструктурный объект связи в регионе.

Ранее ВСУ обстреляли город Губкин в Белгородской области.