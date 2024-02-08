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Эксперт объяснила важность сопроводительного письма при смене профессии

Консультант Клименко: при смене профессии важно иметь сопроводительное письмо

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Shutterstock

Сопроводительное письмо — отличный способ объяснить работодателю свое решение о смене профессии. Об этом в беседе с РИАМО рассказала эксперт специализированного центра занятости «Моя карьера» Елена Клименко.

«Необходимо рассказать, почему соискатель заинтересован в новой отрасли и какую пользу может принести компании. Важно продемонстрировать работодателю мотивацию и интерес. Это один из основополагающих факторов при приеме на работу», — подчеркнула Клименко.

Она добавила, что при смене сферы деятельности соискатель может столкнуться с отказами. Однако, по ее словам, нельзя терять мотивацию и нужно непрерывно улучшать свои навыки.

До этого Клименко отмечала, что при смене профессии для соискателя станет серьезным преимуществом опыт работы на фрилансе. Она посоветовала указывать в резюме любую занятость, которая поможет работодателю сделать выбор в пользу кандидата.

Эксперт обратила внимание, что многие указывают в резюме только те рабочие места, которые есть в трудовой книжке. Важно понимать, что собеседование — это демонстрация компетенций соискателя, но никак не изучение трудовой, отметила она.

Ранее карьерный консультант рассказала, как молодому специалисту заинтересовать работодателя.

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