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Россиянин нашел на улице орден Красной Звезды и пытался сдать награду в ломбард

В Москве задержали мужчину за попытку сдать в ломбард орден Красной Звезды

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МВД РФ по г. Москве

В Москве полицейские задержали мужчину, который пытался сдать в ломбард награду времен Великой Отечественной войны, он заявил, что нашел орден на улице. Об этом сообщает «МВД Медиа».

54-летний мужчина принес в ломбард в районе Арбата орден Красной Звезды , полицейские изъяли у россиянина награду. Как установила экспертиза, орден является подлинным, по словам задержанного он нашел его на улице и решил заработать, сдав находку в ломбард.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело о попытке сбыта государственной награды. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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