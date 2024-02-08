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Туристка вернулась из Кении и нашла в чемодане ядовитого скорпиона

UPI: ирландка вернулась из Кении и случайно привезла с собой толстохвостого скорпиона

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nationalreptilezoo/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Туристка приехала из Кении в Ирландию и привезла с собой ядовитого скорпиона, который тайком заполз в ее чемодан, пишет UPI.

Как сообщают СМИ, вернувшись домой, ирландка разобрала чемодан и оставила его открытым в спальне. Спустя две недели женщина решила переставить его на другое место, когда увидела, что под багажом толстохвостого скорпиона.

«В доме, где живет женщина, полы с подогревом, поэтому скорпиону было очень тепло», — рассказал Джеймс Хеннесси, директор Национального зоопарка рептилий в графстве Килкенни.

Испугавшись, владелица дома вызвала специалистов, чтобы те поймали скорпиона и отнесли его в безопасное место — так он оказался в руках Хеннесси. Мужчина добавил, что сейчас гость из Кении живет в зоопарке, где его будут использовать для образовательных презентаций.

«Яд этих скорпионов может вызвать затруднение дыхания, сильную боль и локальный отек», — сообщил Джеймс.

Ранее в Индии скорпион ужалил пассажирку на борту самолета.

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