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Турист справил нужду, забравшись на 71-метровую статую Будды в Китае

В Китае задержали туриста, который помочился на гигантскую статую Будды

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userepdinmlcla/TikTok

В Китае задержали туриста, который осквернил объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом рассказывает издание Yahoo News.

31 января турист помочился на глазах у множества посетителей популярной достопримечательности в провинции Сычуань. Он перелез через ограждение и взобрался на вершину священной статуи, высота которой составляет 71 метр. Затем свидетели увидели, как он справляет нужду на голову скульптуры.

Охранники поспешили задержать мужчину. После чего нарушитель был передан полиции, которая отвезла его в ближайшую больницу для прохождения психиатрической экспертизы. Если будет установлено, что хулиган отдавал отчет своим действиям, он понесет наказание в соответствии с законом.

«Большой Будда» был высечен из скалы в VIII веке на месте слияния рек Мин и Даду. Как уточняется, в 1996 году живописная местность горы Эмэйшань была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а статуя, на которую залез хулиган, считается самой большой и высокой каменной статуей Будды в мире.

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