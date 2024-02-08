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В Аргентине пытаются признать аборт преступлением

Коалиция главы Аргентины представила признающий аборт преступлением законопроект

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Carl Recine/Reuters

Крайне правая либертарианская коалиция «Свобода наступает», возглавляемая президентом Аргентины Хавьером Милеем, представила законопроект, запрещающий аборты в стране. Об этом сообщает газета Nacion и публикует соответствующий документ.

Отмечается, что в законопроекте аборт определяется как «преступление». В нем прописаны почти те же наказания за совершение аборта, что были в уголовном кодексе страны в 1921 году.

Совершившие аборт будут наказываться лишением свободы или тюремным заключением на срок от одного до четырех лет, если он будет сделан с согласия женщины. Максимальный срок наказания увеличат до шести лет, если аборт приведет к гибели женщины».

Если же аборт осуществляют без согласия на это беременной женщины, то наказание увеличивается — от трех до десяти лет лишения свободы. Если это вмешательство приведет к гибели женщины, то тюремный срок возрастет до 15 лет.

Согласно законопроекту, также будет наказываться женщина, которая «сама вызывает аборт или дает согласие на то, чтобы кто-то другой сделал его». За это женщину могут приговорить к трем годам тюремного заключения.

Власти Аргентины узаконили аборты в 2020 году.

Аргентина стала мировым лидером по инфляции.

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