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Газета NYT заявила, что запрашивала интервью с Путиным

NYT утверждает, что запрашивала интервью с президентом Путиным

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Журналисты первой по охвату аудитории газеты США The New York Times утверждают, что запрашивали интервью с президентом России Владимиром Путиным. В публикации не уточнили, получало ли издание ответ на свой запрос от Кремля.

«Различные западные СМИ, включая телеканалы, а также The New York Times, просили об интервью с ним (президентом РФ. — прим. ред.)», — отметили в публикации.

До этого финский обозреватель Кости Хейсканен назвал интервью Карлсона с Путиным бомбой для русофобии.

В четверг, 8 февраля, в Кремле заявили, что ожидают большого резонанса от интервью Путина Карлсону.

Такер Карлсон улетел из России в ночь на 8 февраля рейсом МоскваБелград. Перед этим он назвал дату выхода интервью с Путиным, ради которого приезжал. Видеозапись беседы опубликуют в два часа ночи по Москве 9 февраля. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США обеспокоились последствиями появления интервью Путина Карлсону.

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