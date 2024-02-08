Газета NYT заявила, что запрашивала интервью с Путиным

Журналисты первой по охвату аудитории газеты США The New York Times утверждают, что запрашивали интервью с президентом России Владимиром Путиным. В публикации не уточнили, получало ли издание ответ на свой запрос от Кремля.

«Различные западные СМИ, включая телеканалы, а также The New York Times, просили об интервью с ним (президентом РФ. — прим. ред.)», — отметили в публикации.

До этого финский обозреватель Кости Хейсканен назвал интервью Карлсона с Путиным бомбой для русофобии.

В четверг, 8 февраля, в Кремле заявили, что ожидают большого резонанса от интервью Путина Карлсону.

Такер Карлсон улетел из России в ночь на 8 февраля рейсом Москва — Белград. Перед этим он назвал дату выхода интервью с Путиным, ради которого приезжал. Видеозапись беседы опубликуют в два часа ночи по Москве 9 февраля. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США обеспокоились последствиями появления интервью Путина Карлсону.