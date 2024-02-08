Четверть россиян в возрасте от 16 до 24 лет рассказали, что читают новости на сайтах СМИ

Россияне в возрасте от 35 до 64 лет предпочитают читать новости через агрегаторы, молодежь до 35 лет — через мессенджеры и соцсети, люди в возрасте от 45 до 64 лет заходят непосредственно на сайты СМИ. Об этом свидетельствуют данные опроса медиахолдинга Rambler&Co.

Согласно результатам опроса, четверть россиян в возрасте от 16 до 24 лет также читают новости на сайтах СМИ.

Авторы исследования отмечают, что у такого «молодежного» способа потребления контента намечается тенденция, которая будет усиливаться в 2024 — эта аудитория все больше выбирает в соцсетях и мессенджерах именно аккаунты СМИ, а не безымянные каналы.

Это подтверждает статистика роста подписчиков в аккаунтах федеральных изданий «Лента.ру» и «Газета.Ru». За 2023 год число подписчиков Telegram-канала «Лента дня» с самыми актуальными новостями увеличилось на 25%, «Лента добра» с позитивными инфоповодами — на 160%, «Газета.Ru» — на 69%.

По словам главного редактора «Ленты.ру», директора по развитию медиа Rambler&Co Владимира Тодорова, над аккаунтами изданий в соцсетях и мессенджерах работает отдельная профессиональная редакция, и зачастую там появляется совершенно отличный от сайта контент.

«В сочетании с уникальными визуальными решениями и языком, молодая аудитория воспринимает как отдельные СМИ, а известный бренд выгодно выделяет их среди анонимных источников в соцсетях и мессенджерах», — констатировал главред издания.

Также аналитики медиахолдинга, фиксировавшие изменения уровня потребления разных источников информации в зависимости от интереса к общему новостному фону, отметили, что на протяжении 2023 года просмотр ТВ колебался вверх-вниз в пределах 3%, мессенджеров — 4%, соцсетей — 6%.

При этом чтение новостей на сайтах СМИ оставалось самым стабильным в прошлом году — медиапотребление менялось в пределах минимальной погрешности, что говорит о лояльности и постоянстве аудитории, а также о важности верифицированной информации, добавили авторы исследования.