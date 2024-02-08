Компания собирает от людей старые любовные письма, чтобы сделать из них туалетную бумагу

В США компания предлагает людям отправить им любовные письма от бывших, чтобы сделать из них туалетную бумагу, пишет UPI.

Как заявили в компании, рекламная акция приурочена ко Дню святого Валентина и получила название «Flush Your Ex». В ее рамках каждый желающий может прислать любовные письма от бывших половинок, чтобы из них сделали туалетную бумагу.

«Мы доставим их на наши производственные мощности, где волшебным образом преобразуем их», — говорится в сообщении.

Сообщается, что письма принимаются до 29 февраля, а отправить их можно с территории США, Австралии и Великобритании.

Ранее невеста из США зачитала переписку жениха с любовницей перед гостями на свадьбе. После этого тот ушел с церемонии вместе с шафером, а обманутая женщина продолжала вечеринку с подругами.