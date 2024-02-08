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ЦИК предложит дистанционно собирать подписи в поддержку кандидатов

Памфилова: ЦИК предложит собирать подписи в поддержку кандидатов на «Госуслугах»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России по итогам президентской кампании намерена предложить сбор подписей в поддержку кандидатов дистанционно, через «Госуслуги». Об этом заявила глава ведомства Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

До этого Памфилова рассказала, что более 740 тыс. россиян подали заявки на участие в онлайн-голосовании в рамках президентских выборов в РФ.

Чиновница отметила, что через приложение «Мобильный избиратель» было направлено уже 160 тыс. таких заявок. Речь идет о гражданах, которые в дни голосования будут находиться не по адресу регистрации, а в другой точке России.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее Памфилова рассказала о фейковых сообщениях, рассылаемых от ее имени.

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