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В Башкирии спасатели откопали рабочего, которого с головой засыпало снегом во время уборки

Рабочий чистил крышу и оказался под снежными завалами в Башкирии

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МЧС РФ по Республике Башкортостан

В Башкирии спасатели помогли мужчине, который сорвался с крыши и был завален снегом с головой. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел в селе Верхнеяркеево. Там пострадал рабочий, который занимался расчисткой снега на территории молокозавода.

Сначала он не удержался и сорвался вниз с крыши, затем сверху на него упал снежный пласт, и мужчина оказался под завалами. Коллеги попытались вызволить его из плена, но не сумели откопать пострадавшего и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС помогли замерзшему мужчине и передали его врачам. Врачи диагностировали у рабочего переохлаждение.

Ранее в российском городе снег с крыши рухнул на коляску с ребенком.

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