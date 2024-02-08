В Башкирии спасатели откопали рабочего, которого с головой засыпало снегом во время уборки

В Башкирии спасатели помогли мужчине, который сорвался с крыши и был завален снегом с головой. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Инцидент произошел в селе Верхнеяркеево. Там пострадал рабочий, который занимался расчисткой снега на территории молокозавода.

Сначала он не удержался и сорвался вниз с крыши, затем сверху на него упал снежный пласт, и мужчина оказался под завалами. Коллеги попытались вызволить его из плена, но не сумели откопать пострадавшего и вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС помогли замерзшему мужчине и передали его врачам. Врачи диагностировали у рабочего переохлаждение.

Ранее в российском городе снег с крыши рухнул на коляску с ребенком.