В Кремле ответили, какую реакцию ожидают после публикации интервью Карлсона с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после публикации интервью Владимира Путина американскому обозревателю Такеру Карлсону он не ждет каких-то определенных реакций. Об этом он сообщил во время брифинга.

По его словам, реакции в мировом сообществе должны быть разнообразными.

«Здесь не может быть конкретных ожиданий, реакция будет разнообразной. Но главное, чтоб она была, потому что это будет означать что с ним ознакомились», — заключил Песков.

Карлсон прилетел в Россию 3 февраля, с тех пор за его передвижениями тщательно следили СМИ, а американские политики даже грозились ввести санкции в отношении него. Сам журналист заявлял, что хотел взять интервью у российского президента из-за того, что американцы ничего не знают о том, что происходит в России и на Украине.

Интервью Путина выйдет на официальном сайте журналиста 9 февраля в 2:00 по московскому времени. Оно будет доступно для просмотра бесплатно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Такер Карлсон покинул Россию.