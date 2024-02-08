В Казани произошла массовая драка со стрельбой, ракетницей и арматурой

Массовая драка со стрельбой, ракетницей и арматурой произошла в Казани. Об этом сообщает Telegram-канал «Вечерняя Казань».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Кул Гали. Около десяти машин заблокировали легковой автомобиль, водителя которого пытались достать из салона. При этом нападавших было около 30 человек. Предположительно, у одного из них при себе был пистолет. Также сообщается о людях с ракетницей и арматурой.

Нападавшие скрылись во дворах, увидев проезжавший мимо полицейский автомобиль. В городе объявили план-перехват, сообщает «Вечерняя Казань».

В прокуратуре республики сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудник правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента, виновникам может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске неизвестные в масках вытащили людей из машины и открыли по ним стрельбу.