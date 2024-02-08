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Владельцев частных домов могут заставить устанавливать датчики утечки газа

Депутат Колунов: в каждом частном доме должны быть газовые датчики

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Shutterstock

В частных домах должны устанавливаться датчики, фиксирующие утечки газа, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. Он назвал это единственным способом предотвратить случае взрывов бытового газа, которые в последнее время стали часто происходить не в многоквартирных, а в частных домах.

«Подобные ЧП не сопровождаются таким количеством жертв и такими разрушениями, как в многоквартирных домах, но также ставят под угрозу здоровье и жизни наших граждан. Вчера очередной взрыв произошел в Ингушетии», — напомнил депутат в беседе с телеканалом «360».

По мнению депутата, следует изменить нормативные правовые акты, чтобы обязать собственников или подрядчиков частных домов устанавливать датчики утечки газа. Причем затронуть нововведение должно как уже построенные, так и строящиеся объекты, считает Колунов. Предусматривать места для установки датчиков он призвал еще на этапе проектирования.

Отдельным категориям граждан помогать в установке датчиков должно государство, добавил парламентарий. Так, бесплатные датчики, по его мнению, следует предусмотреть для малоимущих, пожилых жителей, а также многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов.

Накануне в Ингушетии жилой частный дом в поселке Новый Редант взлетел на воздух из-за взрыва газа. по данным МЧС, в результате произошедшего пострадали два человека.

Чуть раньше в Севастополе взорвался газ в многоквартирном доме.

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