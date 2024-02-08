Суд отправил в колонию женщину, которая похитила 4 тысячи рублей с карты своего отца

В Губахе осудили местную жительницу, которая обворовала своего отца. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

В октябре прошлого года в полиции приняли заявление от пенсионера. Он утверждал, что в последнее время сам не делал покупок, но банк прислал ему уведомление о списании 4600 рублей с его сберегательного счета.

Полицейские вышли на дочь заявителя, проживающую с ним в одной квартире. Оказалось, что ранее судимая 33-летняя местная жительница незаметно взяла у отца банковскую карту, зашла в мобильный банк на его телефоне и перевела часть накоплений на пластиковый носитель. Затем женщина потратила деньги на алкоголь и закуску.

Отец подозреваемой не стал отзывать заявление, и женщину отправили под стражу на время следствия. Суд признал женщину виновной в краже с банковского счета и отправил ее в колонию общего режима на полтора года.

Ранее пенсионер сдал в ломбард найденный на улице телефон и стал фигурантом уголовного дела.