Астраханец попал в больницу после драки в кафе

В Астрахани конфликт в кафе закончился потасовкой, один из участников попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

По версии правоохранительных органов, между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который вскоре перерос в драку. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения астраханец несколько раз ударил в голову своего оппонента, а затем скрылся. В результате мужчину госпитализировали с травмами головы.

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью россиянина задержали жителя областного центра 1999 года рождения. Возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Молодому человеку грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске неизвестные в масках вытащили людей из машины и открыли по ним стрельбу.