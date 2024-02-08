Мать избитого из-за шапки тюменского подростка рассказала о состоянии сына

В микрорайоне Ново-Патрушево в Тюмени двое взрослых мужчин избили подростков. Евгения, мать одного из пострадавших, рассказала, что нападение произошло из-за звезды на кадетской шапке, которую подвыпившие мужчины перепутали с армейской. С двумя друзьями была девушка – по словам женщины, ее также ударили по лицу.

«Серьезных травм нет. Нет ни сотрясений, ничего. Это просто закончилось многочисленными ушибами, гематомами, разбиты нос, губы. У сына разбита губа, очень сильно болит шея», — рассказала Евгения телеканалу «360».

При этом травмы друга своего сына она оценила как более серьезные, подчеркнув, что у него «лицо — один сплошной синяк». По словам женщины, его таскали за шарф, душили, из-за чего вся шея в кровоподтеках.

«Про лицо я вообще молчу, там оно неузнаваемое. Но более-менее отек спадает. Он половину волос стряхнул, за волосы таскали. И многочисленные ушибы, по телу синяки», — добавила она.

По словам Евгении, на угрозы позвонить в полицию нападавший мужчина заявил, что не боится, так как «сидел девять лет». Он заявил о сожалениях, что не убил подростков, утверждает женщина. Она заявила, что хочет, чтобы обидчиков сына посадили в тюрьму.

Напомним, в пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщали, что по факту избиения возбуждено уголовное дело, а злоумышленников разыскивает полиция.

В Подмосковье ранее подросток попал в больницу после того, как его избила толпа молодых людей.