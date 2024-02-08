Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Студенты юридического колледжа устроили массовую драку у собора в Омске

В Омске студенты юридического колледжа подрались около собора

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Омске подростки устроили массовую драку около Свято-Никольского Казачьего собора. Об этом сообщает издание Om1.ru.

Инцидент произошел 6 февраля недалеко от церкви, его свидетелем стали десятки очевидцев. На опубликованных изданием кадрах видно, как шестеро подростков бьют друг друга кулаками и ногами.

В пресс-службе городской полиции рассказали, что участники конфликта установлены. Ими оказались студенты местного юридического колледжа. Родители двоих несовершеннолетних обратились после случившегося в правоохранительные органы. Их дети направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести повреждений.

Ранее в Ульяновске произошла массовая драка с участием более 20 человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами