Студенты юридического колледжа устроили массовую драку у собора в Омске

В Омске подростки устроили массовую драку около Свято-Никольского Казачьего собора. Об этом сообщает издание Om1.ru.

Инцидент произошел 6 февраля недалеко от церкви, его свидетелем стали десятки очевидцев. На опубликованных изданием кадрах видно, как шестеро подростков бьют друг друга кулаками и ногами.

В пресс-службе городской полиции рассказали, что участники конфликта установлены. Ими оказались студенты местного юридического колледжа. Родители двоих несовершеннолетних обратились после случившегося в правоохранительные органы. Их дети направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести повреждений.

Ранее в Ульяновске произошла массовая драка с участием более 20 человек.