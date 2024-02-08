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Невеста зачитала на свадьбе переписку жениха с любовницей

Independent: в США невеста зачитала переписку жениха с любовницей перед гостями на свадьбе

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Pixabay

В США невеста на свадьбе зачитала переписку жениха с его любовницей, пишет Independent. После этого она продолжила вечеринку, но уже в качестве свободной женщины.

Как рассказала Кейси, она встречалась с Алексом около шести лет и буквально считала дни до их свадьбы. Однако накануне бракосочетания все пошло не по плану, когда на ее телефон пришло сообщение с неизвестного номера. В послании было несколько скриншотов любовной переписки жениха с другой девушкой.

«Я бы не вышла за него замуж, а ты?» — говорилось в сообщении.

Американка призналась, что увиденное настолько ее потрясло, что она не стала ничего говорить жениху.

«Мы легли спать, но я не уснула. Когда рассвело, я решила провести свадьбу, но выгнать его перед нашей семьей и друзьями», — вспоминает женщина.

Когда все гости были в банкетном зале, Кейси вышла на сцену и сообщила, что сегодня свадьбы не будет, зачитав собравшимся сообщения Алекса.

«Похоже, Алекс не тот, кем я его считала. Я люблю вас всех и, как бы это ни было ужасно, я рада, что вы все здесь», — закончила свое выступление невеста.

После этого жених покинул помещение вместе с шафером. Несмотря на пережитое, Кейси продолжила вечеринку с оставшимися людьми, но уже не в качестве невесты.

«Конечно, не такую свадьбу я планировала, но было чертовски весело», — заключила она.

Ранее в Китае жених на свадьбе показал гостям видео, на котором его невеста целуется с другим в отеле.

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