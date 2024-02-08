На выставке «Россия» расскажут, как защитить свой дом

В павильоне Сбера на выставке «Россия» посетителям расскажут о современных технологичных разработках компании в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Сбера.

Одной из таких технологий является «Цифровой след», который поможет узнать, какие данные клиента находятся под угрозой в цифровом пространстве. Для проверки личных данных пользователю необходимо ввести номер своего мобильного телефона или адрес электронной почты, после чего сервис покажет, какая информация о нем доступна мошенникам.

Также Сбер расскажет о своем технологичном сервисе «Видеоаналитика», который поможет защитить дом или офис. Технология анализирует видеопоток с помощью компьютерного зрения, а затем сервис распознает пол и возраст человека, считывает его эмоции, позу тела, одежду и другие данные. Сервис помогает определить человека с подозрительным поведением в общественном месте и предотвратить возможную опасную ситуацию.

Кроме того, сервис может помочь следить за тем, чтобы сотрудники соблюдали технику безопасности и находились в защитной форме.

Также в павильоне Сбера компания Bi.Zone представила симулятор общения с мошенниками. Посетителям предлагается ответить, как бы они поступили в ситуации с реальным общением с мошенниками. На основе ответов симулятор определит уровень устойчивости человека к кибермошенничеству и предложит подробную инструкцию, как защитить себя от мошенников.

Ранее гостям павильона Сбера на выставке «Россия» рассказали об истории роботов.