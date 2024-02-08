ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.

«После 00:00 зафиксирован обстрел <…>: 00:30 (совпадает с мск) — населенный пункт Карловка — город Донецк (Куйбышевский район)», — отметили в сообщении, уточнив, что было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров».

В 7:00 и 8:40 под обстрел попали Червоногвардейский район Макеевки и Никитовский район Горловки. По населенным пунктам ударили по три снаряда.

Во вторник, 6 февраля, ВСУ за сутки 38 раз обстреляли территорию ДНР. Украинские части совершили десять обстрелов на Донецком направлении, 26 обстрелов — на Горловском и по одному обстрелу на Ясиноватском и Волновахском направлениях.

До этого на обстрелы ВСУ российских регионов в ООН отреагировали отпиской.

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