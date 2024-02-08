Неизвестные незаметно украли с территории радиостанции 60-метровую вышку и оборудование

В штате Алабама неизвестные злоумышленники похитили с территории радиостанции вышку высотой 60 метров, пропажу владельцы участка заметили не сразу. Об этом сообщает Fox News.

Факт похищения вышки с радиостанции WJLX обнаружили ландшафтные дизайнеры, которые приехали на территорию комплекса для благоустройства. Башня высотой 60 метров бесследно исчезла вместе с оборудованием.

Сотрудник станции Бретт Элмор рассказал, что не может понять, как злоумышленникам удалось совершить преступление.

«Я занимаюсь радиобизнесом 26 лет и могу сказать, что никогда не слышал ни о чем подобном. Могу сказать, что теперь я видел все», — поделился мужчина.

Собственники радиостанции намерены восстановить вышку. Расследованием кражи занимается полиция округа.

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