В сельской школе под Владивостоком взорвалась котельная

В селе Поречье Приморского края произошел взрыв в школьной котельной из-за кочегара, не уследившего за оборудованием. Об этом сообщает портал «Новости Владивостока».

ЧП в школе Поречья произошло из-за кочегара, мужчина затопил котельную, оставил оборудование без присмотра и ушел, в результате взрыва здание котельной частично разрушено.

Пострадавших нет, учеников временно перевели в здание соседнего детского сада. Школьные классы отапливают тепловыми пушками, чтобы избежать размораживания батарей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проверку проводит краевая прокуратура.

Ранее центр Иркутска залило кипятком, люди оказались в ловушке из-за замурованных льдом дверей.