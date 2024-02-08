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В сельской школе под Владивостоком взорвалась котельная

В сельской школе Приморья произошел взрыв в котельной

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Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В селе Поречье Приморского края произошел взрыв в школьной котельной из-за кочегара, не уследившего за оборудованием. Об этом сообщает портал «Новости Владивостока».

ЧП в школе Поречья произошло из-за кочегара, мужчина затопил котельную, оставил оборудование без присмотра и ушел, в результате взрыва здание котельной частично разрушено.

Пострадавших нет, учеников временно перевели в здание соседнего детского сада. Школьные классы отапливают тепловыми пушками, чтобы избежать размораживания батарей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проверку проводит краевая прокуратура.

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