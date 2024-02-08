В День российской науки Сбер представил ежегодный сборник «Наука в Сбере – 2023» и подвел итоги научно-исследовательской деятельности, сообщает пресс-служба Сбера.

В сборнике Сбера собраны основные результаты научной деятельности, кратко освещены выводы исследований ряда актуальных научно-технических направлений, а также подведены промежуточные итоги совместной работы с центрами искусственного интеллекта (AI).

В 2023 году Сбер первым в России представил сервис GigaChat, умеющий отвечать на вопросы и вести диалог на русском языке, а также рисовать картинку по запросу.

Также в 2023 году ученые и инженеры Сбера опубликовали 91 научную работу, а каждая вторая публикация была включена в сборники мировых конференций уровня А * и А.

Сбер также вручил вторую научную премию с призовым фондом в 60 млн рублей.

«Компании, которые ведут свои исследования, всегда будут на шаг впереди, потому что, разрабатывая технологию с нуля, получают преимущества и в скорости ее внедрения, и в функционале, и в формировании бренда», — рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологий» Сбербанка Андрей Белевцев.

Он отметил, что «Сбер стремится настроить слаженный конвейер от идей и исследований до внедрения их в работающие продукты».

Ранее стало известно, что GigaChat от Сбера обошел большинство AI-моделей по результатам русскоязычного теста MERA.