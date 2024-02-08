Отчим получил семь лет колонии за избиение двухлетнего пасынка

Суд на Камчатке приговорил к сроку в колонии 26-летнего жителя Камчатки по делу об избиении двухлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным следствия, осенью 2022 года в городе Елизово пьяный мужчина остался в квартире наедине с двумя малолетними детьми супруги. Двухлетний пасынок непрерывно плакал, мужчина избил мальчика, нанеся ему не менее 10 ударов по голове и телу.

После избиения у ребенка развилось невротическое расстройство, обвиняемый своей вины не признал, он уверял следователей, что подкидывал ребенка и не смог поймать.

Приговором суда жителю Камчатки назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

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