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Отчим получил семь лет колонии за избиение двухлетнего пасынка

Суд Камчатки вынес приговор отчиму за избиение ребенка

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Суд на Камчатке приговорил к сроку в колонии 26-летнего жителя Камчатки по делу об избиении двухлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

По данным следствия, осенью 2022 года в городе Елизово пьяный мужчина остался в квартире наедине с двумя малолетними детьми супруги. Двухлетний пасынок непрерывно плакал, мужчина избил мальчика, нанеся ему не менее 10 ударов по голове и телу.

После избиения у ребенка развилось невротическое расстройство, обвиняемый своей вины не признал, он уверял следователей, что подкидывал ребенка и не смог поймать.

Приговором суда жителю Камчатки назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее российского школьника забрали в больницу после избиения тремя одноклассниками.

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