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В Новосибирске неизвестные избили и похитили мужчину

СК Новосибирска возбудил дело после похищения мужчины у вокзала

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Shutterstock

В Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства похищения человека, мужчину избили и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром 7 февраля на улице Вокзальная магистраль. Вооруженные злоумышленники напали на двух мужчин, в ходе конфликта одного их потерпевших нападавшие увезли на автомобиле в неизвестном направлении.

По сообщениям очевидцев, один из похитителей открыл стрельбу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мужчина ворвался в магазин с пистолетом, понадкусывал продукты и отказался за них платить.

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