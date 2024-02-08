В Новосибирске неизвестные избили и похитили мужчину

В Новосибирске следователи устанавливают обстоятельства похищения человека, мужчину избили и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел утром 7 февраля на улице Вокзальная магистраль. Вооруженные злоумышленники напали на двух мужчин, в ходе конфликта одного их потерпевших нападавшие увезли на автомобиле в неизвестном направлении.

По сообщениям очевидцев, один из похитителей открыл стрельбу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее мужчина ворвался в магазин с пистолетом, понадкусывал продукты и отказался за них платить.