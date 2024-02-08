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Мишустин счел, что наука в РФ достигает впечатляющих результатов

Мишустин: наука России достигает впечатляющих результатов вопреки давлению извне

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил ученых с Днем российской науки, отметив впечатляющие результаты исследований. Правительственную телеграмму опубликовали на сайте кабмина.

В поздравлении отметили, что именно 8 февраля в 1724 году по распоряжению императора Петра I была учреждена Академия наук и художеств. В 2022 году президент РФ Владимир Путин объявил Десятилетие науки и технологий.

«На протяжении трех столетий Россия славится великими учеными, изобретателями, смелыми новаторами», — уточняется в телеграмме.

Мишустин обратил внимание на разработку инновационных технологии от физики до офтальмологии. Глава правительства подчеркнул, что российская наука добивается впечатляющих результатов несмотря на внешнее давление. Он счел развитие исследований в различных направлениях одним из ключевых приоритетов политики страны, который необходим для достижения технологического суверенитета.

Накануне российские астрономы открыли десятки новых пульсаров.

Ранее стало известно, что в День науки «Роснефть» презентует свой научно-проектный комплекс.

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