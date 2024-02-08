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Назван самый настойчивый телефонный мошенник января в России

«Билайн»: самый настойчивый мошенник звонил жертве более 1,6 тыс. раз за 8 минут

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Shutterstock

Самый настойчивый мошенник в январе пытался восемь минут дозвониться абоненту «Билайна». Об этом сообщил РИА Новости директор по управлению уровнем фрода «Вымпелком» Петр Алферов.

По его словам, за это время аферист звонил потенциальной жертве 1623 раза. Однако обмануть абонента так и не получилось, отметил Алферов.

Всего за январь антифрод-решение оператора заблокировало более 7 млн нежелательных звонков и защитило от влияния телефонных мошенников более 39 тыс. абонентов, заявил он.

Алферов рассказывал, что сервис по борьбе с мошенниками может обрабатывать около пяти тысяч запросов в секунду и около 150 млн запросов в сутки. В среднем в сутки блокируют около 5 млн мошеннических вызовов.

В январе стало известно, что телефонные мошенники научились оформлять на россиян кредиты и микрозаймы в крупнейшем в стране финансовом маркетплейсе «Банки.ру».

Ранее стало известно, что в 2023 году Сбербанк помог раскрыть 19 кибермошеннических ОПГ.

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