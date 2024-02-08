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Названы продукты, которые помогут ускорить метаболизм

Нутрициолог Кузина: мясо птицы поможет ускорить метаболизм

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Freepik.com

Мясо птицы поможет ускорить метаболизм, потому что на переваривание белка организм человека тратит больше всего энергии, а значит сжигает больше калорий. Об этом Life рассказала нутрициолог Катрина Кузина.

Помимо этого, для ускорения обмена веществ полезно есть рыбу, морепродукты и брокколи.

«Главная ценность брокколи для нашего пищеварения — наличие грубых пищевых волокон, именно это способствует очищению кишечника, улучшает перистальтику и, как следствие, помогает нам быть стройнее», — отметила Кузина.

В красной фасоли содержится вещество, которое способствует выработке холецистокинина — гормона, расщепляющего жиры, поэтому ее также полезно включать в свой рацион. Аналогичным эффектом обладает и грейпфрут, добавила эксперт. Ускорить метаболизм также помогут зеленый чай, острый перец и специи — куркума, имбирь, черный перец, заключила нутрициолог.

Ученые из Орегонского университета здоровья и науки (OHSU) в США до этого выяснили, что люди со здоровым весом, как правило, сжигают больше энергии в дневные часы, а страдающие ожирением — в ночные.

Ранее российские ученые изобрели муку, снижающую холестерин и разгоняющую метаболизм.

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