В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения, передает ТАСС.

В 07:36 по местному времени (08:36 мск) тревогу объявили в Николаевской области. Через 20 минут сирена начала действовать в Днепропетровской области.

Также воздушная тревога сработала в подконтрольных Украине районах Запорожской и Херсонской областей.

7 февраля воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Кроме того, сирены прозвучали в частях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.