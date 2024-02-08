Врач объяснила, почему многие заболевания обостряются весной

Обострение многих заболеваний в весенний период происходит из-за изменений в окружающей среде и ослабления иммунитета после зимы. Об этом Pravda.Ru рассказала терапевт Галина Шахова.

«Некоторые из наиболее распространенных заболеваний, которые обостряются весной, включают грипп, простуду, аллергии и астенопсихоз», — сказала эксперт.

Для того чтобы подготовить свой организм к этому периоду, врач советует укреплять иммунитет. Так, она рекомендует правильно питаться, заниматься физической активностью, а также соблюдать личную гигиену. Кроме того, важно регулярно увлажнять и проветривать помещения.

«В случае аллергий полезно избегать контакта с аллергенами, то есть это пыль, пыльца или животная шерсть. Для гриппа и простуды рекомендуется избегать контакта с больными людьми и держать полную гигиеничность, включая использование одноразовых салфеток при чихании или кашле», — добавила Шахова.

Ученые из национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США до этого установили, что веганская и кетодиеты положительно влияют на врожденный и адаптивный типы иммунитета человека.

Ранее были получены новые доказательства связи кишечных бактерий и иммунитета.