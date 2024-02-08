Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, какие зимние развлечения они любят больше всего

«КП»: 20% россиян любят прогулки на беговых лыжах

close
100%
Shutterstock

Пятая часть (20%) россиян в качестве зимнего развлечения предпочитают прогулки на беговых лыжах, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,9 тыс. человек.

Еще 14% опрошенных зимой предпочитают ходить на каток, чтобы просто покататься или поиграть в хоккей, 12% — катаются на санках и тюбингах. Столько же респондентов признались, что любят играть в снежки и лепить снеговиков.

«Снеговиков леплю, если погода позволяет. В этом году только раз на подоконнике удалось. То температура не та, то снега недостаточно. А так всего по чуть-чуть: снежки, санки, тюбинг, коньки», — сообщила респондентка.

7% участников опроса катаются на горных лыжах и сноуборде. Некоторые респонденты также любят гулять в парках, кататься на снегоходах.

Однако 35% опрошенных ответили, что не любят зиму и зимние виды активностей, поэтому в этот период они просто сидят дома.

Исследование BestDoctor и Роза Хутор, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что москвичи из зимних видов спорта предпочитают катание на коньках (41%) и беговые лыжи (31%). А петербуржцы (63%) — сноуборд.

Ранее врач перечислила зимние виды спорта, подходящие новичкам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами