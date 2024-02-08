Россияне ответили, какие зимние развлечения они любят больше всего

Пятая часть (20%) россиян в качестве зимнего развлечения предпочитают прогулки на беговых лыжах, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 3,9 тыс. человек.

Еще 14% опрошенных зимой предпочитают ходить на каток, чтобы просто покататься или поиграть в хоккей, 12% — катаются на санках и тюбингах. Столько же респондентов признались, что любят играть в снежки и лепить снеговиков.

«Снеговиков леплю, если погода позволяет. В этом году только раз на подоконнике удалось. То температура не та, то снега недостаточно. А так всего по чуть-чуть: снежки, санки, тюбинг, коньки», — сообщила респондентка.

7% участников опроса катаются на горных лыжах и сноуборде. Некоторые респонденты также любят гулять в парках, кататься на снегоходах.

Однако 35% опрошенных ответили, что не любят зиму и зимние виды активностей, поэтому в этот период они просто сидят дома.

Исследование BestDoctor и Роза Хутор, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что москвичи из зимних видов спорта предпочитают катание на коньках (41%) и беговые лыжи (31%). А петербуржцы (63%) — сноуборд.

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