«Есть видеозаписи»: россиянин обвинил бывшую жену в развращении маленьких сыновей

Житель Крыма обвиняет бывшую супругу из Екатеринбурга в развращении и избиении их общих сыновей, женщина все отрицает. Об этом он рассказал агентству Ura.ru.

Вместе пара прожила почти девять лет, а два года назад мужчина увез семью в Симферополь. Вскоре женщина сбежала обратно, заявив мужу, что никогда его не любила. Она взяла с собой сыновей, которые впоследствии стали жаловаться отцу на то, как проводят время с матерью.

«У меня есть видеозаписи с моими сыновьями, они заверены нотариусом. На них они рассказывают о своей жизни с мамой. Как она постоянно водит домой разных мужчин, занимается с ними сексом при детях. Более того: у них на глазах происходили случаи инцеста матери с ее отцом — то есть дедом, и сестрами — тетями. Но и это не самое страшное: бывшая жена принуждала моих детей к сексуальным действиям с нею», — утверждает мужчина.

В конце 2022 года он приехал в Екатеринбург и забрал детей, а когда услышал их рассказ, подал заявления в полицию и СК. В качестве доказательств заявитель предоставил видео, на котором дети жалуются на систематические унижения и побои. Один из мальчиков, например, рассказал, что его окунали головой в унитаз. Однако летом прошлого года Симферопольский городской суд постановил, что несовершеннолетние останутся с матерью.

«С тех пор Ольга (имя изменено — прим. ред.) от меня их скрывает, а я очень переживают за их здоровье, жизнь, за их психику. Я хочу их забрать, я могу их растить и воспитывать, я живу один и хорошо зарабатываю», — заверил мужчина. Сейчас он намерен лишить бывшую жену родительских прав.

Возбуждать дело в ее отношении свердловские следователи отказались. Ничего не подтвердилось, уточнил источник, знакомый с делом. Мать мальчиков также подчеркнула, что бывший сожитель лжет.

«Он ненормальный. Он всеми правдами и неправдами всякую чушь везде пишет, пытаясь меня опорочить», — уверена она.

Ранее в Ставропольском крае мужчина похитил супругу, чтобы сохранить брак.