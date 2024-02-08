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Пожилой пациент напал на врача, который отказался его принять из-за опоздания

Во Франции 68-летний пациент опоздал на прием к врачу и напал на него

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На северо-востоке Франции между пожилым пациентом и его лечащим врачом произошла потасовка. Об этом пишет France Bleu.

30 января 68-летний мужчина, проживающий в окрестностях Бельфора, направился в клинику, расположенную в Оденкуре, то есть примерно в 20 километрах от своего дома. Однако на запланированный прием он опоздал, и врач общей практики, к которому спешил пациент, отказался его принять.

Тогда пенсионер встал в боксерскую стойку и попросил доктора выйти на бой. Он повалил его на землю и упал вместе с ним. В результате врач получил травму бедра и был настолько шокирован произошедшим, что думал взять длительный отпуск, но на этой неделе все же возобновил консультации.

Как ожидается, нападавшему выпишут крупный штраф. Пенсионера отправили под стражу накануне судебного заседания, запланированного на 8 февраля.

Ранее россиянин напал c мачете на своего лечащего врача, вымогая у него деньги за якобы бесполезные лекарства.

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