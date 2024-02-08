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На АЭС «Цуруга» в Японии заметили дым

В Японии на АЭС «Цуруга» зафиксирован дым

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Kyodo/Reuters

В Японии утром на АЭС «Цуруга» зафиксировано появление дыма. Об этом сообщает телеканал NHK.

Дым заметили около турбинного отсека. ЧП произошло на первом энергоблоке. Как сообщают полиция и пожарная охрана, пострадавших в результате инцидента нет.

Известно, что в этом блоке с 2017 проводятся работы по демонтажу реактора.

До этого сообщалось, что более 5 тонн радиоактивной воды утекло из оборудования по очистке на АЭС «Фукусима-1» в Японии. По данным газеты Asahi, концентрация радиоактивных веществ в воде превышена более чем в 14 млн раз — она составляет 22 млрд беккерелей при норме в 1,5 тыс. Утечку обнаружил один из сотрудников станции, его госпитализировали. При этом в компании заверили, что ситуация не опасна.

Ранее в МИД Китая предложили выпить воду с АЭС «Фукусима-1» тем, кто считает ее безопасной.

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