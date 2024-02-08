США выдали гражданина РФ, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей

Соединенные Штаты Америки выслали со своей территории в Россию гражданина по имени Игорь Лекомцев, который был обвинен на родине в сексуальной эксплуатации детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американскую службу иммиграции и таможни.

Пресс-служба Министерства Внутренних Дел России подтвердила данные зарубежных партнеров и отметила, что Лекомцев был объявлен в международный розыск за совершение преступления против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетнего (часть 4 статьи 132 Уголовного Кодекса РФ). Отмечается, что преступление было совершено в 2014 году в Тюмени, где пострадал девятилетний мальчик.

«26 января сотрудники иммиграционной и таможенной службы США в Сиэтле депортировали 45-летнего гражданина России Игоря Лекомцева. Лекомцева разыскивают на его родине по обвинениям в эксплуатации детей», — гласит сообщение.

Россиянин прибыл в США еще в 2017 году по туристической визе, и в 2020 году его задержали правоохранительные органы, узнав о его розыске на родине. Служба заверила, что ни один преступник не сможет избежать наказания, где бы он ни скрывался.

МВД России отмечает, что Лекомцев долгое время скрывался в США и его задержали благодаря сотрудничеству с зарубежными партнерами.

В то же время, несколько других стран Запада отказались удовлетворить запросы России об экстрадиции граждан для уголовного преследования, включая обвиняемых в тяжких преступлениях. Генпрокурор РФ Игорь Краснов подчеркнул, что Россия будет продолжать выполнять свои международные обязательства, несмотря на отказы западных стран помогать в уголовных делах.

До этого произошла другая ситуация с депортацией в Аргентине. Задержанный в этом южноамериканском государстве по запросу Украины россиянин Игорь Чуркин попросил аргентинские власти предоставить ему политическое убежище. Сейчас решается вопрос об экстрадиции россиянина на Украину. В течение 45 дней пройдет суд, который решит, экстрадировать ли россиянина на Украину.

Ранее в Финляндии арестовали россиянина Тордена.