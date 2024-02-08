Аналитики выяснили, что успех и заработок блогеров бьет по самооценке россиян

Доля россиян, которые на слово верят блогерам, составляет более 30%. Более доверительными к познавательному контенту оказались женщины — 68%. Это показало исследование сервиса «Бери заряд», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Стоит отметить, что потребление контента очень сильно влияет на самооценку российской аудитории. Согласно опросу, женщины в 70% случаев подвержены изменению настроения во время серфинга в социальных сетях.

Чаще всего именно популярность и транслируемый заработок блогеров пагубно влияют на самооценку россиян (43%). А 20% российской аудитории могут расстроиться из-за того, что блогеры быстро становятся узнаваемыми и легко приобретают известность на рынке.

Если брать общую картину медиаполя, то опрос показал, что россияне довольно положительно относятся к блогерам и их деятельности. По словам опрошенных, социальные сети им помогают отвлечься от работы и учебы (31%). Женщины, согласно исследованию, черпают из социальных сетей множество лайфхаков и вдохновения — 78%, а мужчины привыкли сильно не вовлекаться в транслируемый контент — более 50%.

На вопрос, какой контент россиянам нравится больше всего, — 27% признались, что любят листать ленту с мемами и смешными видео. Среди мужчин особый интерес вызывает контент с лайфхаками по предпринимательству и бизнес-советами (65%), а также мотивационные видео (74%). Женщины предпочитают смотреть бьюти-контент (69%) и кулинарные блоги с рецептами и кухонными советами (78%).

Меньше всего россияне любят скролить ленту соцсетей с подборками про скидки и выгодные предложения (3%), а также образовательный контент (4%).

Ранее психолог раскрыла секрет успеха «инфоцыган».