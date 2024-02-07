В Москве трехлетняя девочка выпала из окна многоэтажки

В Москве ребенок попал в больницу после падения с четвертого этажа. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на улице Вертолетчиков. Пока мать отошла, трехлетняя девочка сама открыла окно и выпала.

В результате пострадавшая приземлилась в сугроб, который смягчил падение. По предварительной информации, ребенок не получил серьезных травм. Младшего члена семьи осматривают врачи.

«На момент происшествия дома находилась мама малолетней, которая на непродолжительное время отвлеклась», – сообщили в прокуратуре.

Ситуация находится на контроле у ведомства. По факту произошедшего проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в Челябинске школьница выпала из окна квартиры на 20-м этаже.