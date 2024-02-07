Власти Белгорода сообщили о перебоях в электроснабжении

В районе Харьковской горы в Белгороде произошло частичное отключение электроснабжения. Об этом мэр города Валентин Демидов написал в своем Telegram-канале.

«В Белгороде частичное отключение электроэнергии на улицах Щорса, Есенина, Буденного, бульваре Юности», — написал он.

По его словам, аварийные бригады работают на месте, они приступили к переключениям на резервные схемы. Причины сбоя в настоящее время уточняются.

Мэр добавил, что в течение 1,5-2 часов электроснабжение должно быть восстановлено.

До этого сообщалось, что в результате срабатывания системы ПВО на подлете к Белгороду сбито пять воздушных целей, пострадавших нет.

27 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что жители четырех улиц в селе Новая Таволжанка Белгородской области остались без электричества после третьей за день атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВСУ обстреляли город Губкин в Белгородской области.