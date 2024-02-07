В Екатеринбурге неизвестный с оружием ограбил банк

Неизвестный ворвался в банк и вынес из него деньги. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря Свердловского главка МВД Валерия Горелых.

Инцидент произошел на улице Малышева. Незадолго до закрытия на организацию напали с «предметом, похожим на пистолет».

«Сыщики опрашивают работников банка и жильцов близлежащего жилого сектора», – поделился Горелых.

По предварительным данным, никто не пострадал. Во время нападения неизвестный похитил менее одного миллиона рублей.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование находится на контроле у руководителей главка региона.

Ранее в Севастополе менеджер банка похитила у клиентов 18 миллионов рублей.