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Роспотребнадзор не обнаружил на Дальнем Востоке повышенной радиации после ЧП на Фукусиме

Роспотребнадзор: после ЧП на Фукусиме радиационный фон в норме

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Eugene Hoshiko/Pool via Reuters

После утечки воды на японской аварийной АЭС «Фукусима-1» Роспотребнадзор не выявил превышения допустимых показателей радиоактивных веществ. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

«Роспотребнадзор ежедневно проводит радиационный мониторинг объектов окружающей среды в субъектах Дальневосточного федерального округа РФ. В настоящее время превышений допустимых показателей не зафиксировано», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что на предмет радиационной безопасности изучаются все партии рыбы и морепродуктов, ввозимых не территорию страны. «Уровни содержания цезия-137 и стронция-90 находятся на уровне фоновых значений», — сообщили в ведомстве.

7 февраля сообщалось, что на японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка 5,5 тонн радиоактивной воды.

После этого, по данным газеты Asahi, концентрация радиоактивных веществ в воде была превышена более чем в 14 млн раз. Попадания жидкости в океан пока не зафиксировали, но она могла просочиться в почву.

Ранее над Японией пролетел яркий огненный шар.

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