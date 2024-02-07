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В Удмуртии сообщили о мощном взрыве

В Удмуртии местные жители сообщили о мощном взрыве на полигоне завода

Жители Удмуртии заявили о мощном взрыве и столбе огня и дыма рядом с административным центром региона. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Подъем».

Пользователи социальных сетей пишут, что взрыв произошел на полигоне «Воткинского машиностроительного завода», который производит продукцию военного и гражданского назначения. По их словам, взрыв, случившийся возле поселка Ягул, возможно, связан с испытаниями ракетных двигателей. Официальной информации на данный момент не поступало.

В конце января в Санкт-Петербурге произошел взрыв на территории завода «Невский мазут».

До этого на заводе «Тверьэнергокабель» в Твери случился взрыв. Согласно имеющейся информации, причиной инцидента стал нагревшийся на солнце газовый баллон, который впоследствии взорвался. В результате взрыва пострадали двое мужчин, которые работали на предприятии и занимались ремонтом кровли на складском сооружении.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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