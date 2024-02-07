Путин высказался о железнодорожных грузоперевозках на Восток

Президент России Владимир Путин отметил важность увеличения железнодорожных грузоперевозок на дальневосточном направлении. Об этом он заявил на совещании с правительством, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, один из оперативных вопросов для обсуждения касается развития Восточного полигона железных дорог. Он отметил, что необходимо добиться увеличения показателей перевозок на дальневосточном направлении. В нынешнем году они должны составить 180 млн тонн, а по итогам 2030 года дойти до 210 млн тонн, заявил российский лидер.

Он сказал, что для решения этих задач нужно решить несколько вопросов, в том числе по электрификации Восточного полигона.

«У нас есть определенные планы, соответствующая работа проводится по этому направлению», — сообщил Путин.

Он также выразил благодарность всем участникам работы по обеспечению электроснабжения Восточного полигона, подчеркнув, что это важно не только для железных дорог, но и для жителей восьми регионов Дальнего Востока.

До этого Путин анонсировал строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей до новых регионов РФ.

Ранее Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующим денег.