Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о железнодорожных грузоперевозках на Восток

Путин отметил важность увеличения железнодорожных грузоперевозок на Восток

Президент России Владимир Путин отметил важность увеличения железнодорожных грузоперевозок на дальневосточном направлении. Об этом он заявил на совещании с правительством, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, один из оперативных вопросов для обсуждения касается развития Восточного полигона железных дорог. Он отметил, что необходимо добиться увеличения показателей перевозок на дальневосточном направлении. В нынешнем году они должны составить 180 млн тонн, а по итогам 2030 года дойти до 210 млн тонн, заявил российский лидер.

Он сказал, что для решения этих задач нужно решить несколько вопросов, в том числе по электрификации Восточного полигона.

«У нас есть определенные планы, соответствующая работа проводится по этому направлению», — сообщил Путин.

Он также выразил благодарность всем участникам работы по обеспечению электроснабжения Восточного полигона, подчеркнув, что это важно не только для железных дорог, но и для жителей восьми регионов Дальнего Востока.

До этого Путин анонсировал строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей до новых регионов РФ.

Ранее Путин назвал придурками тех, кто утверждал, что Дальний Восток является балластом, требующим денег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами