В Белгороде вновь объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе вновь запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Власти попросили жителей оставаться дома и не подходить к окнам.

7 февраля в Белгороде и Белгородском районе уже объявляли ракетную опасность.

В этот же день губернатор Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — было сбито семь воздушных целей на подлете к городу, есть последствия на земле.

По его словам, в результате атаки пострадали два человека. У одного мужчины зафиксирована баротравма, ему оказана необходимая медицинская помощь на месте. Второго мужчину бригада скорой доставила в городскую больницу №2 Белгорода — у него осколочное ранение головы и контузия.

Гладков также сообщил, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) 7 февраля атаковал окраину села Пороз, расположенного в Грайворонском городском округе.

Ранее в России создали новый комплекс «Чистюля» для подавления дронов.