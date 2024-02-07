Москвич лишился квартиры на Арбате и сбережений, следуя инструкциям лжесотрудников ЦБ

В Москве пенсионер лишился квартиры на Арбате и сбережений из-за лжесотрудников ЦБ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, москвичу позвонил неизвестный, который представился якобы сотрудником ЦБ. Злоумышленник убедил пенсионера в том, что его счета в опасности, и мужчина перевел 8 млн рублей на «безопасный» счет мошенников.

Позже пенсионеру позвонил другой аферист, представившийся уже якобы сотрудником отдела недвижимости ЦБ — он при помощи запугиваний якобы посягающими на его жилье злоумышленниками убедил мужчину «на время» продать ему квартиру за 56 млн рублей. Россиянин купил себе другую квартиру, но дальше от центра. При этом он также перевел «для дела» 13 млн рублей на счет неизвестной девушки.

После этого мошенники позвонили москвичу и сообщили, что для поимки выдуманных злоумышленников он должен перевести 17 млн рублей в криптовалюту — для этого его пригласили в офис в «Москва-Сити».

Когда пенсионер в феврале сам позвонил «сотруднику ЦБ», чтобы узнать, когда он сможет вернуться к себе домой, в ответ мужчина услышал лишь угрозы. Москвич решил обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее в ЦБ назвали любимые способы кибермошенников по обману россиян.